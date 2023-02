Com looks mínimos, Bruna Griphao, do BBB 23, já arrancou suspiros dos fãs; veja fotos

Atriz Bruna Griphao adora compartilhar postagens de looks poderosos em seu perfil no Instagram

Dona de um corpo escultural, a atriz Bruna Griphao (23), uma das integrantes do time Camarote do BBB 23, adora compartilhar registros quentíssimos nas redes sociais. Confinada no reality global, a musa tem ostentado suas curvas poderosas com biquínis arrasadores .

Em seu perfil do Instagram, onde conta com mais de 3 milhões de seguidores, a gata, que é conhecida por estrelar novelas da TV Globo, possui uma infinidade de postagens com os mais poderosos looks.

Confira abaixo os cliques mais ousados da sister que arrancaram suspiros dos internautas:

Réveillon

Durante as celebrações da virada do ano de 2022 para 2023 a famosa não economizou no visual, mesmo passando em região de praia. Usando um vestido branco transparente, ela posou em uma sequência de cliques exibindo suas curvas.

Gominhos

A barriga chapada da sister, que até mesmo já virou pauta sobre uma suposta cirurgia plástica, foi destaque em um clique no dia do seu aniversário. Em seu perfil do Instagram, ela posou toda sorridente com um biquíni minúsculo na área externa de um condomínio.

O visual ensolarado deixou em destaque a marquinha da loira: "Muito feliz e grata a Deus por mais um ano de vida e pelas pessoas incríveis que eu tenho ao meu lado! Muito obrigada".

Curtição

Em um dos últimos cliques compartilhados pela loira antes do confinamento do BBB 23, ela aparece exibindo o corpão em um iate. Com um biquíni vermelho com estampa de florzinha, ela sensualizou em meio a paisagem paradisíaca.

Na Grécia

A viagem para a Grécia no último ano rendeu vários cliques poderosos para a carioca, que tem família de origem grega. Usando um biquíni branco com amarrações, ela posou ostentando o bumbum em meio ao visual incrível da ilha.

Brasil Core

Inspirada pela Copa de 2022, a famosa montou um look arrasador composto por uma saia curtinha verde e um top com a bandeira Brasil. O visual ficou completo com um par de botas longas brancas. Na frente do espelho, ela sensualizou.