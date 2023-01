Com inspiração estrangeira, BBB 11 escorregou em dinâmica inovadora; relembre

BBB 11 se inspirou no Big Brother gringo e acabou se dando mal com dinâmica do "sabotador"

Com mais de 20 temporadas no ar, o BBB é um dos maiores realities da TV Brasileira e por isso sempre está inovando a cada nova edição. No entanto, nem sempre os planos da produção do programa deram certo ao sair do papel - foi o que aconteceu no BBB 11 .

Em 2011, após 10 anos no ar, a competição já estava começando a dar indícios de um certo enfraquecimento. Na tentativa de recuperar o público perdido e o engajamento de anos anteriores, Boninho (61) decidiu apostar em uma dinâmica que ficou popular no Big Brother dos Estados Unidos .

Chamada de "O Sabotador", o público de casa precisava escolher um dos participantes para cumprir tarefas que prejudicasse os outros moradores da casa . Caso a missão fosse cumprida sem que os brothers desconfiassem, a pessoa iria levar para casa R$ 10 mil.

O primeiro escolhido foi Rodrigão, que naquela semana foi designado a fazer com que seu grupo perdesse a Prova da Comida. No entanto, o bonitão acabou se atrapalhando e confirmando a suspeita de Talula, sua amiga.

o sabotador no bbb 11 pic.twitter.com/dxAZa06dVn — gh (@morgadissimo) January 2, 2023

Na semana seguinte foi a vez de Diogo Pretto, que ficou responsável por trancar uma das despensas da casa. Apesar de ter conseguido cumprir a tarefa, o dançarino não disfarçou muito bem e deixou todos os colegas desconfiados. Por fim, ele não levou para casa os 10 mil reais.

A ideia do sabotador é muito boa, mas Diogo Pretto foi muito burro e acabou fazendo a dinâmica perder força. Foi tipo o Quarto Branco do BBB 20, que não durou nem 24h kkkk pic.twitter.com/jPdzxwardt — #HITOU (@hitounaweb) January 3, 2023

Apesar de divertida, a dinâmica aconteceu apenas duas vezes e nunca mais chegou a ser cogitada em outras temporadas do reality show. Na época, o clima de amizade entre os brothers fez eles não se importarem tanto com as sabotagens. "Parei com o sabotador porque sua função no programa era causar mal-estar", disse Boninho.

BBB 23 SERÁ UMA TEMPORADA COM NOVIDADES

O BBB 23 está chegando na telinha da globo e tem estreia marcada para o próximo dia 16 de janeiro. A expectativa é que o programa comece antes do esperado com a Casa de Vidro, que ainda não teve a dinâmica explicada pela produção do reality.

No entanto, essa não é a única novidade da competição global. Isso porque o prêmio, geralmente de R$ 1,5 milhão, deve aumentar conforme o acúmulo de provas ganhas.

"Na nova temporada, os brothers e sisters - que serão novamente divididos entre Pipoca e Camarote - poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor da temporada. Mas tem que disputar, se dedicar nas provas, lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder", disse Tadeu Schmidt em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Além disso, o líder da semana também terá sua função alterada para movimentar o jogo. "E o líder em? Fica ali no controle, novos poderes. Mas tem que saber jogar… e vai ter jogada nova no BBB23. Só sei de uma coisa: vou adorar conhecer essa galera. Fala aí, assistir de Camarote essa turma na casa é demais, não é? Eles se jogando nas festas, no game, na brincadeira, fora aquele amor que a gente adora. Afinal, quem entra no BBB quer deixar sua marca", comentou.