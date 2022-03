Big Brother / NOVOS SEGUIDORES!

Com eliminação do BBB 22, Lucas Bissoli atinge 1 milhão de seguidores

Embora triste pela eliminação, a equipe do participante do BBB 22 comemorou a marca de 1 milhão de seguidores e agradeceu os fãs do brother

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 01h50

Lucas Bissoli atinge 1 milhão de seguidores - REPRODUÇÃO/INSTAGRAM