Com direito a quarto romântico, Laís Caldas finaliza os preparativos para reencontrar Gustavo Marsengo

Hospedada em hotel, Laís Caldas decora o quarto com itens românticos para reencontrar Gustavo Marsengo

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 22h04

Chegou o momento deLaís Caldas(30) e Gustavo Marsengo (31) se reencontrarem! Hoje, 22, viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro, a médica se hospedou em hotel para ficar com o curitibano.

Decoração de Laís

Através de posts nos stories do Instagram, a ex-BBB começou mostrando o seu look da noite, visando agradar o affair: camisa do Palmeiras, time do coração de Gustavo, com o nome "Lagusta", o "shipp" dos dois, na parte de trás.

Em seguida, compartilhou o quarto do casal decorado com itens românticos. Com direito a fotos da dupla, pétalas de rosa, velas, champanhe e bolo, Laís fechou os preparativos para o reencontro.

Confira o vídeo