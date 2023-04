Cleo defende Domitila após eliminação do BBB 23: "Campeã moral"

Cleo criticou eliminação de Domitila e explicou porque crê que ela deveria ter sido campeã do BBB 23

A Cleo foi uma das famosas que se indignou com a eliminação de Domitila do BBB 23. A atriz foi ao Twitter e se disse decepcionada pela saída da miss Alemanha.

Indignada, a irmã de Fiuk escreveu: "Domitila foi uma participante que entregou tudo nesse programa, protagonizou muitos momentos importantes e tenho certeza que aqui fora ela vai brilhar muito também".

Ela ainda afirmou que moralmente falando, Domitila venceu."Para mim, ela é a campeã moral dessa edição", disse a filha de Fabio Júnior.

Enquanto os fãs de Domitila gostaram do comentário de Cleo, ela recebeu algumas respostas revoltadas. "Entregou tudo, na cama dormindo. Não ganhou nenhuma prova, aliás um bate e volta e agora uma liderança no final. Perdeu um glorioso quarto branco que ela mesma se enterrou, falou mal das mulheres, foi machista. Realmente ela entregou tudo e foi eliminada", disse uma. "Campeã moral, existe isso agora?", questionou outra.

Domitila se tornou madrasta de Bruna Griphao no BBB 23

Apelidada como madrasta de Bruna Griphao pelos brothers, Domitila explicou porque citou tantas vezes o pai da sister nas edições, Kakau Orphão.

Tudo começou quando Domitila afirmou que não havia citado Bruna no jogo da discórdia por conta de um apreço que tinha pelo pai dela, sem conhecê-lo, falando de forma espiritual.

"Quando conheci a Bruna, ela sempre falava que a força vinha do pai. No dia do primeiro Jogo da Discórdia, queria falar coisa ruim para ela, mas ela já tinha sido tão massacrada que deixei. Eu pensava no pai dela", explicou Domi no 'Bate-papo BBB'.

"Porque o pai dela era muito parceiro e sofria com ela. Amo muito meus pais. Eu sentia a presença dele. Ele ama tanto a Bruna que ele tá lá dentro. A interpretação deixa para quem quiser", explicou.