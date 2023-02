Ciúmes e xingamentos no BBB levam fãs de Larissa, Gustavo e Key a criar guerra no Twitter

Fãs e internautas disputam o topo dos assuntos mais comentados do Twitter após desentendimento no reality

A madrugada desta quinta-feira, 8, movimentou não apenas a casa mais vigiada do Brasil, mas também os fãs dos confinados na 22ª edição do Big Brother. Após uma conversa no Quarto do Líder, Gustavo e Key Alves chegaram à conclusão que Larissa estaria dando em cima do cowboy e, ao lado de Fred Nicácio, disseram xingamentos contra a sister.

"Eu olhei ela encarando ele, eu vi. O tempo inteiro isso", começou Key. "Hoje ela me deu uma secada no sofá. Estava sem piscar. Não sei qual a intenção", completou Gustavo. "Eu sinto cheiro de cachorra no ar, é desconfortável", acrescentou a jogadora de vôlei, que logo foi acompanhada pelo médico, que disse enquanto cantava: "Piranha, jeito de piranha."

Não demorou muito para que o assunto tomasse as redes sociais e causasse uma briga entre os fãs do casal e da profissional de educação física. No Twitter, a frase "Lari merece respeito", ficou entre os assuntos mais comentados no Brasil durante a manhã e o início da tarde desta quinta. Porém, os fãs de Guskey (junção dos nomes do casal que se formou no confinamento) não aceitaram.

Algum tempo depois, os internautas também colocaram a frase "Guskey estamos com você" entre os assuntos mais comentados da rede social no país. De um lado, os fãs de Larissa acusavam o brother de olhar para ela, e não ao contrário, e pediam respeito e sororidade por parte da jogadora de vôlei, que, segundo eles, poderia se sentir insegura com a relação que construiu na casa.

Do outro, os fãs do casal apoiam a posição dos dois e declaram torcida para os pombinhos, se unindo para alcançar um maior número de tuítes em menos tempo. Outros perfis oficiais de brothers confinados na casa se pronunciaram, como o de Bruna Griphao, Bruno Gaga, Fred, Amanda e o da própria Larissa.

"Repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com todos na casa. Não é a primeira vez que o jeito da sister é trazido como algo ruim, mas é como já dissemos: o lado triste de tratar todo mundo bem e sem maldade é que existem pessoas que vão interpretar isso da maneira que convém", escreveu a equipe da sister.

a real é que a key e o gustavo já entraram cancelados e desde o primeiro dia as páginas não suportam a visibilidade que a edição deu para os dois, será assim até o final, o importante é a nossa torcida unida, o resto é resto



GUSKEY ESTAMOS COM VOCÊS pic.twitter.com/JJGaW4dLfN — madu 🔗 (@gustakey) February 8, 2023

KKKKKKK o desespero tá mto bom. a querida ali dizendo que virou a noite levantando tag e a gente em poucas horas já já alcança



GUSKEY ESTAMOS COM VOCES pic.twitter.com/J5cVjCDPNn — johnny 🔗 (@crfmagnus) February 8, 2023

Na última madrugada no quarto do líder, a Lari, aliada e amiga da Amanda, foi alvo de falas extremamente problemáticas mais uma vez.



Repudiamos essas conversas de teor pejorativo e degradante. Respeito é necessário mesmo contra adversários.



LARI MERECE RESPEITO#TeamAmanda — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) February 8, 2023