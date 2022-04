Cintia Dicker sai em defesa de Pedro Scooby após DR com Arthur Aguiar: ''Muito paciente''

A modelo Cintia Dicker se manifestou nas redes sociais e comentou a postura de Scooby durante a conversa

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 17h48

Cintia Dicker(35) usou as redes sociais para se manifestar sobre a DR entre Pedro Scooby(33) e Arthur Aguiar (33).

Na tarde desta quinta-feira, 7, o ator voltou do Quarto Secreto, e assim como já havia avisado o público, foi conversar com o surfista e Douglas Silva (33) sobre algumas situações que viu e o deixou chateado.

Enquanto acompanhava a conversa, Cintia decidiu gravar um Stories do Instagram e confessou que não teria paciente de ficar se explicando caso a situação acontecesse com ela. Além disso, ela defendeu o marido, afirmando que Scooby "não fez nada".

"Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho que dizer. Não ia dar conta de ficar me explicando, não. O menino não fez nada. Que loucura", disse ela no vídeo.

Scooby fala sobre o relacionamento com a esposa

Pedro Scooby exaltou a mulher, Cintia Dicker, durante conversa na área externa do BBB 22 com Linn da Quebrada (31). No papo, o surfista pontuou o relacionamento do casal e frisou a importância da parceria da modelo, que o aceitou com três filhos, e da forma como ela é amável com ele.