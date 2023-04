Cezar, Tina e Gabriel desembarcam no Rio para grande final do Big Brother Brasil 23; veja

Enfermeiro Cezar Black desembarca em aeroporto no Rio e se encontra com Tina Calamba e Gabriel Fop

Na noite desta terça-feira, 25, acontece a tão aguardada final do Big Brother Brasil 23, e alguns ex-participantes do reality show de confinamento da TV Globo já estão chegando na cidade do Rio de Janeiro para acompanhar a coroação da campeã, na disputa que está acontecendo entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruno Griphao.

O enfermeiro Cezar Black passou pelo aeroporto de Santos Dumont, na cidade maravilhosa, indo para o evento. Usando uma jaqueta jeans, uma camisa e calças brancas, o ex-brother ainda completou o aerolook com óculos escuros, carregando uma sacola de mão preta. Bastante simpático, conversou e tirou fotos com alguns fãs que o esperavam, posando também para as lentes dos paparazzis.

Cezar Black - Créditos: Adão e Pereira / AgNews



Para completar a chegada do enfermeiro, Cezar se encontrou com os antigos companheiros de confinamento: a modelo angolana Tina Calamba e o modelo Gabriel Fop. Os três foram vistos em um clima de muita amizade, cheio de sorrisos e felicidade pelo reencontro antes da grande final do programa. Além disso, Black encontrou também o youtuber e influenciador digital de esportes Fred Bruno e sua affair, a professora de educação física e recém eliminada Larissa Santos.

Cezar Black e Gabriel Fop - Créditos: Adão e Pereira / AgNews

Cezar Black e Tina Calamba - Créditos: Adão e Pereira / AgNews

Cezar Black, Fred Desimpedidos e Larissa Santos - Créditos: Adão e Pereira / AgNews

Spoiler? Amanda Meirelles e Bruna Griphao provam os looks da grande final do Big Brother Brasil 23

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.

