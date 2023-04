Cézar Black esclarece caso de abandono de emprego e avalia diversidade racial no BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Cézar Black esclareceu caso de abandono de emprego e revelou situação de trabalho com hospital

Cézar Black (35), eliminado do BBB 23, deu o que falar na internet com o caso do abandono de seu emprego após entrar no reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, o enfermeiro esclareceu a situação do seu trabalho em um hospital e ainda avaliou a diversidade racial no programa.

"Quando eu fui para o confinamento, eu acabei pegando férias no hospital. Fiquei alguns dias de férias e peguei alguns dias de folga também. Assim que saí, dei uma orientação para a minha administração e uma advogada que estava com uma procuração minha para, a partir da minha entrada no programa, dar entrada no processo administrativo com pedido para afastamento por interesses particulares – tenho direito de afastamento de até um ano das minhas funções dentro da atividade profissional. Fica a critério da administração fazer a concessão ou não, então acredito que ela, com a procuração em mãos, deu entrada no pedido administrativo. Só que, pelo que fiquei sabendo aqui, o pedido ficou em aberto, não deram continuidade dentro da administração e ficou parado. Após isso, a empresa entrou com pedido de retorno às atividades de trabalho porque, se eu não retornasse, seria considerado abandono de trabalho", explicou Cézar Black .

A notícia de que o brother teria abandonado o emprego para entrar no BBB 23 se espalhou na web, e Cézar Black ressaltou a falta de informações nas notícias circuladas. "Foi meio que de cunho sensacionalista, não pegaram todo o contexto envolvendo o ocorrido. Não publicaram que havia legalidade no meu afastamento e que eu tinha direito se eles legalizassem. Hoje, a empresa concedeu uma licença para mim por três meses. Estou até maio para retornar as funções do trabalho e, hoje, eu estou de afastamento concedido. Após esse período vou ver como vou fazer em relação ao trabalho, se vou retornar ou não", contou o enfermeiro, que está de licença do hospital onde atuava.

A polêmica, porém, não foi a única que deu o que falar na internet durante o confinamento do brother. Cézar Black, que tem um carinho muito grande por suas perucas, não pode levá-las para o BBB, e revelou o motivo. "Quando fui para o confinamento, levei duas perucas. Sempre usei muitas perucas para me divertir, sempre fui muito festeiro, do Carnaval, sempre usei peruca, sempre me vesti de mulher para ir para os Carnavais, blocos. Realmente era parte de mim, então eu levei duas perucas para o dia do confinamento. Na hora de entrar na casa, me impediram de entrar [com as perucas] porque perguntaram se fazia parte do look habitual ou se eu usava para zoeira e fantasia. Por ser brincadeira, eles não permitiram. Houve essa situação dentro do jogo da discórdia com a Tina, que eu falei sobre a peruca e o pessoal não entendeu de início. Depois eles conseguiram entender o tanto que a peruca me fez falta nesse jogo", explicou o enfermeiro sobre a situação.

Leia também: Cézar Black revela arrependimento por atitude no BBB 23: ‘Me desculpei’

Avaliando a representatividade racial nesta edição do BBB, Cézar Black fez questão de destacar a impôrtancia de diálogos sobre o tema dentro e fora do programa: "Eu acho que foi um BBB que teve maior quantidade de negros, foi uma questão muito importante para a comunidade negra. Lá dentro, a gente sempre debatia sobre esses temas, sempre trazia o foco à luta do negro na sociedade, do preconceito, do racismo. Foi muito importante para trazer destaque na sociedade hoje e trazer à pauta este tema muito importante. Acredito que tivemos dentro da casa algumas situações que podem até ser repensadas pelas pessoas e pela sociedade de um modo geral, mas foi muito importante para a comunidade negra trazer para o debate o tema do racismo e a igualdade social".