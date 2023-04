BBB 23: Cezar Black dá palpite inesperado sobre campeão do BBB 23

Cezar Black também classificou a planta, estrategista, quem não convidaria para uma festa e quem beijaria no BBB 23

O eliminado do último paredão, Cezar Black, afirmou qual o seu palpite para o vencedor do Big Brother Brasil 23 e surpreendeu. No 'Bate-papo BBB', ele explicou porque crê nesse participante.

Dando um título a cada participante, ele afirmou que Domitilia será a vencedora da edição. "Pela personalidade forte dela, pelo jeito dela, que ela não arrega. Ela não arreda o pé na hora de meter bronca", afirmou.

Além disso, ele não se acovardou ao dizer que considerava Aline Wirley uma planta e Ricardo Alface um estrategista. Ele ainda afirmou que não convidaria Bruna Griphao para uma festa e beijaria Larissa.

Perucas vetadas

Bem-humorado, ele ainda falou sobre o amor pelas perucas e contou que tentou levar duas para o confinamento. “Vou falar a verdade: eu não levei uma, eu levei duas, uma loira e uma ruiva e a produção não deixou entrar”, disse ele.

Então, ele relembrou a sua reação. “Eu fiquei como assim? Falando para a produção que era parte de mim. E eles: 'não, não pode, Black'”, afirmou.