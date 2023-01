Casa de Vidro: ex-BBB Daniel revela como é o banheiro

Ex-participante da Casa de Vidro do BBB, Daniel Lenhardt revela como é o banheiro e o banho na casa montada dentro de um shopping

O ex-BBB Daniel Lenhardt participou da Casa de Vidro do BBB 20 e relembrou como funciona a dinâmica de higiene no confinamento dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Ele contou ao colunista Fefito, do site UOL, como é o banheiro da Casa de Vidro.

“Ali na nossa 'Casa de Vidro' tinha tipo um banheiro químico”, disse ele, que precisava ir ao banheiro com o microfone ligado. Então, ele ainda contou que eles só podiam tomar um banho por dia e eram levados para um banheiro com chuveiro na academia do shopping para a hora da higiene.

Além disso, Daniel relembrou que as luzes estão sempre ligadas, mesmo durante a noite. “Eu achei surreal as luzes de dentro do shopping ficarem ligadas e dentro da Casa de Vidro as luzes eram muito fortes, como de teatro. A gente dormia com a luz apontando para a gente na cama e isso é bem difícil. O nosso corpo e nossa mente precisam do escuro para descansar e aí a gente já acordava cansado”, declarou.

Por fim, o ex-BBB comentou sobre a personalidade dos participantes escolhidos para a Casa de Vidro. “Eles pegam quatro pessoas maluquinhas porque é preciso ter uma energia muito forte para estar na Casa de Vidro. Ali a pessoa tem que mostrar quem ela é e deixar para jogar lá dentro”, contou.

Vale lembrar que a Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira, 10. A TV Globo confinou quatro pessoas em uma casa construída dentro do Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os confinados são: Giovanna, Paula, Manoel e Gabriel.