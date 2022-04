Carolina Dieckmann falou com carinho da trajetória de Douglas Silva durante sua participação no BBB22

Redação Publicado em 26/04/2022, às 13h30

O BBB 22 está chegando ao fim! Nesta terça-feira, 26, vamos descobrir quem será o grande campeão da edição deste ano do reality da TV Globo.

Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Paulo André (23) são os finalistas do programa e disputam a preferência do público para levar o prêmio de R$1,5 milhão.

Nas redes sociais, famosos dividem opiniões na torcida para os confinados e estão fazendo campanhas para seus participantes favoritos. Entre eles: a atriz Carolina Dieckmann (43), que declarou sua torcida para o DG na reta final.

Através de um texto, a artista relembrou como o ator é longe das câmeras, com sua família, e aproveitou para também para apontar que ele já é um grande vencedor.

Carolina Dieckmann declara torcida para o DG na final do BBB22:

"Campeão você já é DG. Campeão de ser gente boa, do bem, de ser um ator foda since sempre, de ter uma família linda e ser um pai incrível pras suas filhas, um maridaço pra sua Carol, um amigo animado da pista ao papo, a gargalhada mais gostosa e sincera, o choro mais bonito e profundo, a vida que a gente não costuma ver na tevê, mas sabe que é de luta e suor, e que faz de você um grande cara", escreveu a atriz. "Esse cara que uniu o jogo ao afeto, a competitividade com a lealdade, o sonho de ser campeão a realidade de já ser, independente de ganhar o BBB22 ou não. No mais, desejo que vocês três sigam amigos, mostrando que as diferenças existem, mas que quando alguém que a gente respeita ganha, ganhamos todos… E vocês já ganharam… JUNTOS!", concluiu ela.