Cara de Sapato mostra reencontro com Amanda e exalta campeã do BBB 23: "Nunca duvidei"

Na tarde desta quarta-feira, 26, Cara de Sapato (33) usou as redes sociais para dividir com seus seguidores algumas fotos e vídeos de seu reencontro com Amanda Meirelles (32), a grande campeã do BBB 23.

O lutador de MMA surpreendeu a médica nos bastidores da Globo, após o fim do reality, e ela ficou bastante emocionada ao rever seu parceiro de jogo, dando um forte abraço nele.

Ao dividir os registros, Sapato recordou um trecho do discurso do apresentador Tadeu Schmidt (48), e também exaltou a amiga. "'Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam a mão para você'. Eu nunca duvidei e que bom que você também confiou. Parabéns Amandinha, Tadeu… minha campeã!!!", escreveu o atleta na legenda da publicação.

Os fãs amaram a publicação do ex-BBB. "Vocês são incríveis, iluminados e de um coração gigante. Amanda e Cara de Sapato, amo vocês juntos, que dupla", disse Bruno Nogueira, que desistiu do reality. "Raro, especial. Se blindem do mal, se cuidem. Muito mais amor e sorte pra vocês, merecem", escreveu uma fã. "O tanto que eu torço por vocês não tá escrito! Fiquem juntos e se cuidem", falou mais um.

Prêmio do BBB 23

Campeã do BBB 23, Amanda faturou R$ 2.880.000, além de um carro 0km e os outros prêmios que ganhou durante o confinamento.

Após a vitória, a médica participou do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim e revelou o que vai fazer com o maior prêmio da história do programa.

"Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", disse ela.

