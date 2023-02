Cara de Sapato foi casado com atual mulher de ex-BBB; veja!

Lutador Antonio Cara de Sapato foi casada por pouquíssimo tempo em 2017

O lutador Antonio Cara de Sapato já foi casado na igreja, mas se separou. O detalhe é que o romance foi com a atual mulher de outro ex-BBB, Monise Alves.

Atualmente, a loira é casada com o surfista Lucas Chumbo. Para quem não se lembra dele, ele foi o primeiro eliminado do BBB 20 e depois participou do reality da Globo, 'No Limite'.

O romance do lutador foi breve, e durou poucos meses entre 2017 e 2018. Antes de oficializarem a união, eles chegaram a namorar por dois anos. Parece que o fim, no entanto, foi tranquilo. O campeão mantém fotos com o ex no Instagram até hoje.

Uma das fotos é bem íntima. No dia do casamento, com a loira vestida de noivo, ele morde o bumbum da advogada na frente da mãe da noiva. "Agora posso fazer o que quiser com essa bunda gostosa na frente da minha sogra", escreveu.

O BBB teria um relacionamento fora da casa atualmente. Ele não contou quem é, mas disse que tinha "algo mal resolvido" fora do reality, o que é triste para os fãs de Amanda e Antonio, que vem se dando super bem no programa.

