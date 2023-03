Cara de Sapato faz texto emocionante para comemorar aniversário de Amanda

Cara de Sapato lamentou não poder fazer café da manhã e se declarar para Amanda no BBB 23

O lutador Cara de Sapatocontinua expondo seu amor e gratidão por Amanda, amiga de confinamento no BBB 23. Após sua expulsão, ele lamentou não estar comemorando o aniversário da médica com ela.

"Amandinha, acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível que você é. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial", começou na legenda de um vídeo com vários momentos juntos.

"Alegrava o meu dia, e ainda era o meu Porto Seguro nos momentos de angústia. Por favor, se mantenha firme, pois assim fico firme aqui fora também. Se você usar para si a força que me deu, ganha mais outros 23 BBB seguidos", garantiu nas redes sociais.

"Nada do que eu diga, consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir. A sua mão me deu forças e sem isso eu não teria chegado tão longe. Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus", agradeceu.

"Com perdão do clichê? O aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu. Obrigado por ser tudo que você é. ME DISSERAM QUE EU IRIA ENTRAR COM ALGUÉM, SÓ NÃO DISSERAM QUE ERA PRA VIDA TODA!! FELIZ ANIVERSÁRIO MINHA PARCEIRA! EU TE AMO MUITOOO AMANDINHA, TADEU!

Assinado: O Presidente do seu fã clube(Sapatinho)", finalizou o atleta.

Os dois foram muito "shippados" durante o programa, mas já deixaram claro que se veem somente como irmãos.

Veja publicação: