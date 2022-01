Big Brother / Boas recordações!

Camilla de Lucas relembra sua trajetória no BBB21: ''Um ano da maior experiência da minha vida''

Camilla de Lucas lembrou com carinho de toda sua trajetória no BBB21, postando um vídeo com alguns momentos de sua estadia no local

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 16h25

Camilla de Lucas relembra sua trajetória no BBB21 - Reprodução/Instagram