Camilla de Lucas relembra quando foi buscada pela produção do BBB21

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas contou que sua família achava que ela estava sendo sequestrada

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 18h12

Na última terça-feira, 13, Camilla de Lucas (27) relembrou em entrevista para um podcast como foi levada para os estúdios da Rede Globo para participar do BBB 21.

“No dia que o carro da produção veio me buscar, eu não estava com as minha malas em casa, eu tive que ir na casa da minha mãe [para não levantar suspeitas]. Eu não sabia quem da produção estaria no carro, então eu desci com o meu pai e minha tia, porque eles estavam na minha casa para se despedir”, explicou a influenciadora em entrevista ao “Poccast”.

A participante do BBB21 contou seu plano para despistar fotógrafos para que sua presença no programa não vazasse: “Eu desci com eles normalmente porque o objetivo era os três descerem e cada um ir para um lado, para ninguém ver a gente se abraçando naquele chororô”.

Mas o plano de Camilla não deu certo. “Só que quando eu desci, tinha um carro parado na frente do carro da produção. Eu entrei no carro da produção e o carro da frente começou a tirar fotos. E aí, o cara da produção gritou assim para o meu pai e para minha tia: ‘Entra, entra, entra agora no carro’. E aí começou uma confusão dentro do carro. E naquele momento que nós pensamos que se tratava de um sequestro”, lembrou a youtuber.

Após o susto, Camilla contou que seu pai foi buscar as malas e nunca mais viu a filha. “Então minha família toda pensou que eu tinha sido sequestrada esse tempo todo. Só foram ver que eu não estava quando fui confirmada na TV”, contou.

Camilla de Lucas revelou no mês passado que os preparativos para seu casamento com o noivo Mateus Ricardo já estão em andamento.