Brunna Gonçalves reclama de cantoria no BBB22: "Parece High School Musical"

A participante do BBB22, Brunna Gonçalves, não tem curtido a cantoria dos brothers na casa

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 19h36

O BBB 22 tem sido marcado por muita cantoria dos brothers e sisters durante o dia, mas hoje, 25, a dançarina Brunna Gonçalves (30) se mostrou incomodada com esse clima.

Em conversa com Maria (21) e Rodrigo Mussi (36) no quarto Lollipop, Bruna reclamou da cantoria dos brothers da casa.

"Isso aqui tá parecendo High School Musical, gente. Uma palavra, uma música", falou, citando a franquia de filmes da Disney.

Durante o dia, os brothers cantaram os clássicos como: Hallelujah e Oh, Happy Day, incomodando os fãs do reality que estão ligados no Pay Per View o dia inteiro.

E claro, alguns internautas compartilharam da mesma opinião da dançarina: "Ela representa a gente", escreveu uma seguidora. "Nem a Brunna aguenta mais", comentou outro. "Tá complicado", disse o terceiro.

Brunna Gonçalves reclama de cantoria no BBB22: