Brunna Gonçalves dispara sobre brother: ''Vamos agir e se posicionar''

No Mais Você, Brunna Gonçalves deu sua opinião sobre alguns brothers após ver vídeos fora da casa

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 10h21

Eliminada do BBB 22, Brunna Gonçalves (30) se posicionou no Mais Você nesta quarta-feira, 23, e falou sobre alguns brothers.

Após analisar sua trajetória e admitir que deveria ter se mostrado demais, a bailarina analisou a atitude de Lucas Bissoli (31) de indicá-la ao paredão por influência de Arthur Aguiar (32).

"Vamos agir, se posisiconar, para de ficar ouvindo as pessoas, ter uma personalidade", disparou sobre o estudante de medicina.

Brunna Gonçalves também comentou sobre a postura de Gustavo Marsengo (31). "Falar na cara das pessoas não quer? Fala por trás... menos sede ao pote porque pode se prejudicar", disse sobre o ex-casa de vidro que cogitou fazer algo para os confinados ficarem sem água.

Brunna Gonçalves planta?

Em sua participação no Mais Você, Brunna Gonçalves reviu sua trajetória e falou sobre não ter se posicionado tanto no reality.

"Eu deveria ter me posicionado mais, eu deveria ter aparecido mais não ficar ali no quartinho no meu comodo, mas lá dentro a gente convive com medos, até medos que a gente não sabia que tinha a gente acaba descobrindo lá, é um jogo muito difícil não sabia o quanto era...", explicou.