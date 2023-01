Bruna Griphao passou por cirurgia de emergência no joelho após dançar: "Tentei de tudo para não operar"

Bruna Griphao rompeu ligamento em 2018 e adiou procedimento até 2020, quando se machucou arrumando a casa

Bruna Griphao (23), que foi anunciada como uma das participantes do Camarote do BBB 23, já precisou passar por uma cirurgia de emergência ao machucar o joelho dançando músicas em casa.

Ela precisava fazer a operação desde 2018, quando rompeu um ligamento jogando bola na praia, mas foi adiando o procedimento até 2020, por questões de agenda e trabalho.

Confira na íntegra o texto que Bruna publicou na ocasião

"Finalmente operei meu joelho! Pra quem não sabe, rompi o ligamento no final de 2018 jogando altinha na praia. Desde então, tentei de tudo pra não operar. Até porque eu tava sempre trabalhando e não teria espaço pra uma cirurgia. O tempo foi passando e meu joelhinho ficando cada vez mais machucado e instável, saía sempre do lugar. Esse mês ele saiu muito “forte” enquanto eu arrumava a casa e dançava Beyoncé (pasmem, é verdade). Fui no médico e descobri que, com o tempo, machuquei meu menisco também, o que era inevitável de acontecer, e a tendência era piorar. Ou seja, só restava aceitar que eu precisava -o mais rápido possível- operar.

Precisava de uma cirurgia pra poder ter uma vida normal, e eu não digo pra dar mortal pra trás não, digo pra conseguir fazer coisas básicas. “Tá, mas por que você está falando tudo isso?” Eu passei um longo período da minha vida negando a necessidade que eu tinha de uma operação, e não só porque seria minha 1ª cirurgia e isso me causava medo. Me deixei ouvir muitas opiniões “ah, sua vida nunca mais vai ser a mesma se operar” e isso me dificultou muito de aceitar. Óbvio que meu trabalho sempre esteve envolvido nessa postergação, mas eu demorei muito pra ACEITAR.

Infelizmente, ou felizmente, meu último problema com o joelho foi decisivo, não tinha pra onde correr. Mas não tô escrevendo tudo isso pra falar só do meu joelho. Tô escrevendo isso pra falar de tudo na vida que não acontece como o planejado. Seja uma perda financeira, afetiva, um acidente, uma traição, o que for. Aceitar é a chave. Aceitar e entender todos os desafios que o universo coloca no seu caminho porque só assim você pode resolvê-los", finalizou.