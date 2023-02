Bruna Griphao ganha 6 kg no BBB23 e perde gominhos na barriga; veja antes e depois

Bruna Griphao ganha 6 kg desde que entrou no reality da Globo; personal garante que ela só está 'retendo líquido'

A atriz Bruna Griphao contou que ganhou seis quilos na casa do BBB23 desde o início do reality. A atriz, que era trincada, aos poucos está perdendo os gominhos na barriga. Isso porque é difícil controlar a alimentação e ansiedade do jogo.

Aqui fora, a estrela treinava até seis horas por dia para ostentar um corpo definido e com percentual mínimo de gordura. O novo shape vai ser reconquistado, garante o personal trainer que ajudou a atriz a trincar o abdômen.

"Jade comentou comigo que lá dentro (da casa do "BBB") tudo é diferente. Você entra pensando em fazer uma coisa e faz outra. Não posso condenar Bruna. Ela está tão envolvida com o jogo que tem deixado o treino para depois. Mas, se eu estivesse lá dentro, iria colocá-la na linha (risos)", disse Ricardo Lapa, personal da atriz ao jornal 'Extra'.

Ele também disse que não acredita que ela ganhou gordura. "Ela pode ter ganhado uns quilos na balança, sim, mas de inchaço. Não dá pra adquirir tanta gordura corporal (seis quilos) em tão pouco tempo. E isso Bruna vai resolver rapidamente. Lá na frente, quando ela sair campeã do “BBB”, porque tenho certeza de que ela vai vencer, pode me aparecer com oito, dez quilos a mais, e em duas semanas eu vou deixá-la com o tanquinho saltando de novo. Aí o povo vai falar: “Nossa, ele realmente é um mago!”. Que nada, era tudo líquido", declarou.

Veja o antes e depois da sister:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Belasestrelas 💖 (@belasestrelas)

