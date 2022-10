Boninho solta spoilers das seletivas do Big Brother Brasil 23

Boninho está ansioso e decide dar mais detalhes sobre as entrevistas com os possíveis participantes

Nesta sexta-feira, 21, o diretor da Globo, Boninho (60), decidiu dar mais detalhes sobre as seletivas para o Big Brother Brasil 23. Ele já havia filmado um pouco dos possíveis participantes esta semana, mas agora, quis dar mais alguns spoilers do que vem por aí.

Em seu perfil oficial do Instagram, Boninho compartilhou um vídeo contando: “Estamos terminando mais uma rodada aqui de entrevistas. Essa semana foi muito legal, rodamos bons lugares, bons personagens, gente bacana, pipoca legal e animada".

"Notícia boa pra todo mundo. Não paramos por aqui não. Vai ter mais coisa, vamos continuar pesquisando, gente para olhar. Estou bem satisfeito com quem está aqui, acho que vocês vão gostar também. Tem boas surpresas", revelou o diretor.

Além disso, ele gravou momentos de alguns possíveis participantes interagindo em uma grande sala. Na legenda da publicação, ele escreveu: “Semana incrível, encontrando muita gente bacana e envolvida no jogo. O 'BBB 23' já está ganhando uma carinha boa! Mas é só o começo, tem muita chance de entrar nessa casa!".

O programa tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro do ano que vem, voltando com Tadeu Schmidt no comando, prometendo surpresas, mas com as competições clássicas como Prova do Líder, Anjo, Bate e Volta e Resistência, mantidas.

Nas redes sociais, Boninho mostrou algumas imagens de mais uma fase entre os candidatos para compor o elenco dos anônimos do Big Brother 23, e brincou na legenda: “Vida de pipoca não é fácil”. No início do mês de Outubro, a Rede Globo revelou que o grande prêmio da final da competição poderá sofrer mudanças durante o programa, podendo garantir ao vencedor uma quantia maior que o R$ 1,5 milhão oferecido há 12 anos.