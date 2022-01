Boninho manda indireta para Naiara Azevedo: ''Entrar no BBB pra desistir? Vai entender''

Após Naiara Azevedo falar sobre desistir do BBB22, Boninho comenta o caso em suas redes sociais e critica a sister

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 16h03

Nesta segunda-feira, 24, Boninho (60) compartilhou um vídeo de superação nas suas redes sociais para comentar os ocorridos pós-votação do BBB22.

Inconformado com a atitude de Naiara Azevedo (32), que quase optou por desistir do reality com apenas uma semana de confinamento, o diretor mostrou uma corrida na qual o último a sair da largada é o grande vencedor.

“Essa vídeo fala tudo, entrar no BBB pra desistir? Vai entender!”, escreveu ele na legenda da publicação, chocado com o posicionamento da sertaneja.

Pelos comentários, os fãs foram reagir. “Tanta gente querendo entrar e o pessoal não sabendo aproveitar a oportunidade”, disse um. “Isso é loucura”, declarou outro. “Quem consegue tudo fácil não aguenta”, disparou mais um.

A cantora, que além de ter recebido o monstro, também está indicada ao primeiro paredão. Durante a semana, ela foi alvo de várias críticas dos participantes e do público pelo comportamento dentro da casa.