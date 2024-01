Boninho ironiza clima no BBB 24 após discussão entre Fernanda e Alane

"Um brinde a harmonia da casa!!!!", disparou Boninho, o diretor do BBB 24, ao compartilhar um trecho da briga entre Fernanda e Alane

Na tarde desta quarta-feira, 31, Fernanda e Alane protagonizaram o primeiro grande barraco do BBB 24, A discussão entre as duas aconteceu na academia, e além de agitar a casa mais vigiada do Brasil, também virou assunto nas redes sociais.

Além dos fãs do reality show, o diretor do programa, Boninho, também comentou a briga. Em seu perfil no Instagram, o marido da apresentadora Ana Furtado postou um trecho da treta entre as sisters e ironizou o bate-boca. "Um brinde a harmonia da casa!!!!", disse ele na legenda da publicação.

Os internautas também se manifestaram nos comentários da postagem do Big Boss. "Se a Fernanda está de um lado, eu estou do outro", disse um seguidor. "Agora o povo elimina a Fernanda! Pedem confusão e, quando acontece, eliminam", lamentou outro. "A coitada da Fernanda, planta o tempo todo e quis se aparecer falando do corpo de outra mulher. Ridícula! Tanto que se fala nas mídias sobre julgar, ofender e criticar o corpo alheio e o povo não aprende! #ForaFernanda", disparou um terceiro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Entenda a briga

Fernanda e Alane se desentenderam na academia do BBB 24. As sisters iniciaram uma discussão acalorada e, aos gritos, precisaram ser separadas por outros brothers. Tudo começou quando Fernanda soltou comentários sobre o corpo de Alane, que estava malhando na companhia de Giovanna e MC Bin Laden.

Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'. Irritada com o comentário, Alane logo se defendeu: "Eu não quero amor, meu objetivo não é o mesmo que o seu". Fernanda respondeu em tom de deboche: "Então vamos dar uma moralzinha? Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas?", questionou a dançarina, cada vez mais incomodada com as falas da participante. Em seguida, a discussão começou a ficar mais intensa, e as sisters começaram a gritar uma com a outra. Confira!