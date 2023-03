Boninho faz reunião com equipe do BBB 23 antes de novidade no reality show

Boninho e Tadeu Schmidt surgem em almoço com equipe do BBB 23 após novidade ser anunciada para o reality show

Na tarde desta terça-feira, 14, o diretor de TV Boninho promoveu um encontro com a equipe do BBB 23, da Globo, em um shopping no Rio de Janeiro. Ele foi flagrado ao circular pelos corredores do local com o apresentador Tadeu Schmidt, o diretor Rodrigo Dourado e mais uma integrante da equipe.

O grupo esbanjou simpatia ao sorrir quando percebeu que estava sendo fotografado pelos paparazzi. Para o encontro com os diretores, Schmidt usou um look casual e confortável, composto por camiseta branca e bermuda bege.

Vale destacar que o encontro deles aconteceu antes de uma novidade no Big Brother Brasil: o intercâmbio de participantes com o reality La Casa de Los Famosos. Nesta semana, a ex-BBB Key Alves embarcou para o México para participar da versão mexicana do reality show. Enquanto isso, a modelo Dania Mendez, que fez parte do reality estrangeiro, embarcou rumo ao Brasil para entrar no BBB 23 na quarta-feira, 15.

A interação entre os dois programas de TV promete agitar o jogo e ainda ter uma surpresa. Dania chegará ao Big Brother com uma missão que ainda não foi revelada para o público, mas já se sabe que terá uma relação com o poder curinga da semana.

Ela chega ao BBB como integrante do grupo VIP e vai gravar vídeos para o Raio-X para se comunicar com o público. Vale lembrar que o público poderá ver momentos da participação de Key Alves no La Casa de Los Famosos em compilados diários nos programas da semana.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Troca-troca de diretores da Globo

Nesta terça-feira, 14, a TV Globo anunciou que o diretor Ricardo Waddington pediu demissão da emissora após 40 anos de trabalho. Ele vai encerrar a sua parceria com a emissora nos próximos meses, após passar sua função para seu substituto.

O nome do substituto foi anunciado pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, em um comunicado aos funcionários e à imprensa. O diretor Amauri Soares foi o escolhido para assumir a função de Ricardo Waddington como diretor dos Estúdios Globo.

O comunicado de Marinho informou que a decisão de sair da emissora partiu de Waddington. “Ricardo Waddington me procurou para falar dos seus planos de encerrar seu bonito ciclo na Globo quando completasse 40 anos de empresa”, afirmou ele.