Boninho faz mistério sobre Quarto Branco no BBB 23 e diz que está tudo certo para 'exchange'

Boninho usou suas redes sociais para deixar os fãs do reality curiosos sobre o que vem por ai na casa mais vigiada do Brasil

Boninho (61) adora deixar os fãs do Big Brother Brasil agitados com o que vem aí no programa. O diretor do reality publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo repleto de suspense e spoilers do futuro do BBB 23.

O diretor falou sobre o "Exchange" (intercâmbio) e marcou na publicação o perfil do reality mexicano "La Casa dos Famosos". Além disso, deixou no ar o mistério sobre o Quarto Branco.

"A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange? Vai! Quarto Branco? Falei Quarto Branco?", deixou no ar o diretor.

“@bbb não vai parar!!! Já está tudo certo para nosso contato com @lacasadelosfamososs México e não para por ai… ah!!! Alguém falou em quarto novo????", diz a legenda do post em que publicou o vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho quebra o silêncio e se pronuncia sobre polêmica envolvendo Fred Nicácio

Na terça-feira, 28, Boninho quebrou o silêncio e veio a público para se pronunciar a respeito da polêmica que está rolando nas redes sociais envolvendo os ex-BBBs Gabriel Fop, Gui Napolitano e Bill Araújo, após eles debocharem da aparência de Fred Nicácio, o sétimo eliminado do BBB 23.

Insatisfeitos com a permanência do jogador no programa, o trio resolveu se unir para planejar uma forma de acabar com a imagem do médico diante dos telespectadores, e para isso se apropriaram de um filtro no Instagram que deixa o rosto com o formato quadrado para zombar da harmonização facial feita pelo brother.

Ao ver as polêmicas, Boninho não hesitou e foi sincero ao dar sua opinião a respeito da atitude dos ex-BBBs. "Isso está com mais cara de 'a favor' [da permanência de Fred Nicácio]", comentou ele em um post da Rainha Matos, afirmando que o deboche dos ex-BBBs estava se transformando em torcida para Fred.