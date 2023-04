Boninho faz farra com ex-BBBs nos corredores da Globo

Boninho aparece em vídeo de diversão dos ex-BBBs nos corredores da Globo antes da grande final do BBB 23

O diretor Boninho esbanjou simpatia nos corredores da Globo na noite desta terça-feira, 25. Ele foi cumprimentar os ex-BBBs que estavam presentes no estúdios para acompanharem a grande final. Entre um abraço e outro, ele até brincou ao invadir um vídeo de farra de Marvvila para os stories do Instagram.

Marvvila estava cantando a música de Domitila com os ex-colegas de confinamento quando Boninho viu e apareceu entrou no meio do grupo. “Olha ele aí, olha ele”, afirmaram eles quando perceberam a chegada do diretor.

Mais cedo, Boninho mostrou que entrou no gramado da casa do BBB 23, da Globo, e até bateu na porta principal da casa durante a tarde. Ele foi acompanhar a preparação para a grande final.

Jojo Todynho diz se entraria no BBB 23

Após Boninho anunciar mudanças na seletiva de participantes do BBB 24, Jojo Todynho se pronunciou sobre o assunto. Isso porque antes, o diretor não permitia que famosos que já haviam participado de outros realities entrassem no Big Brother Brasil.

Com o nome cotado para a próxima edição, a cantora falou se entraria na casa e com quais condições. Vale lembrar que ela chegou a ser campeã da 'Fazenda'.“Toparia um confinamento especial só pra entrar, botar fogo na casa e sair. Eu não aguentaria outro confinamento”.

Jojo teve uma participação explosiva no reality da Record e chegou a perder a paciência várias vezes, muitas delas com o cantor MC Biel. O jeito sincero foi o que conquistou muitos fãs.