Boninho exibe clique de bastidores do CAT BBB com Dani Calabresa

Em nova edição do BBB21, Boninho revela bastidores de gravação do CAT BBB sob comando de Dani Calabresa

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 15h28

Nesta terça-feira, 25, Boninho (60) agitou a web ao compartilhar o primeiro registro de Dani Calabresa (40) no comando do CAT BBB!

Estreando na apresentação do quadro humorístico, a comediante apareceu já atendendo as ligações do público comentando sobre a nova edição do reality.

“Juro que não sou eu nesse call! Dani Calabresa, cuida do nosso CAT BBB”, escreveu o diretor do programa na legenda do post.

Nos comentários, os fãs foram à loucura. “Arrasa Dani!”, disse um. “Animado para ver a estreia”, declarou outro. “Ansiosa aqui”, confessou mais um.

Em edições anteriores, o quadro, que vai ao ar todas às terças-feiras, no dia de eliminação, era apresentado por Rafael Portugal (36).