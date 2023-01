Boninho e Tadeu Schmidt mostram academia do BBB 23! Veja as primeiras fotos

Diretor Boninho publica fotos 'malhando' ao lado de Tadeu Schmidt e mostra como está a nova academia da casa do Big Brother Brasil

O diretor Boninho (60) deu um spoiler nas redes sociais na noite de terça-feira, 10, de como está a nova academia da casa do Big Brother Brasil!

Em seu perfil no Instagram, o marido de Ana Furtado compartilhou registros em que aparece ao lado do apresentador do reality show, Tadeu Schmidt (48), mostrando alguns detalhes do novo cenário.

Nas imagens, os dois surgiram brincando com os halteres, fingindo estar malhando. "Vocês acham que a vida é fácil?? Eu o @tadeuschmidt demos uma aquecida nos músculos na academia do #bbb23 para ficar bem nas fotos!!! Kkkk", disse Boninho na legenda.

"Esse foi o peso que o Boninho pegou pra fazer série de 30 repetições!", brincou Schmidt nos comentários.

Confira as primeiras fotos da academia da casa do BBB 23:

Tadeu Schmidt reage ao ver os participantes da Casa de Vidro

Não são só os espectadores que estão ansiosos para a estreia da nova edição do BBB 23! O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, mostrou que é fã de carteirinha da atração e já está ligado na Casa de Vidro, que estreou nesta terça-feira, 10, com quatro participantes. Entre eles, dois serão escolhidos pelo público para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu publicou um vídeo empolgadíssimo na sala de casa, assistindo ao programa e declarou: “O BBB 23 começa antes da estreia!”. O apresentador também reagiu aos participantes: "Ai, que lindos!", brincou na publicação. Na legenda, ele ainda aproveitou o clima animado para dar início ao “fogo no parquinho” e questionou os seguidores: "Já ousaram quem vocês querem que entre no BBB23?”, escreveu sobre Paula (28), Giovanna (25), Manoel (32) e Gabriel (24), que disputam as duas vagas para entrar no reality.

