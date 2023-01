Boninho ‘cutuca’ Carelli ao negar documentário sobre o BBB

Boninho disse que não quer ensinar a concorrência a como produzir um reality show

Alfinetou o rival? O diretor Boninho deu o que falar nas redes sociais após uma declaração inusitada. Em uma participação no Twitter Spaces no final de semana, o diretor aproveitou para ‘alfinetar’ Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda“, reality show da Record TV.

Ele contou que foi convidado para fazer um documentário sobre os bastidores do Big Brother Brasil, mas negou por um motivo inusitado. “Tem uns três anos que o Globoplay quer fazer um documentário do Big Brother. Aí eu falei: Não, porque eu vou contar, ensinar para todo mundo. Vou ensinar pro [Rodrigo] Carelli como faz o Big Brother? Não posso. Com o maior respeito, tá?”, declarou.

O diretor ainda contou que a ideia dos nomes dados aos times divididos por pessoas anônimas e famosas veio durante um Carnaval. “Eu tenho amigos de trio elétrico. De lá que surgiu Pipoca e Camarote. Por exemplo: A Claudia Leitte me convidou pro trio, então vou estar lá [de camarote] com quem ela convidar. O resto é pipoca. No BBB é assim, quem eu convido é Camarote, o resto é Pipoca“, explicou. Este formato começou no BBB20 e tem feito sucesso até o momento.

Novidades por ai!

Na última quinta-feira (12), Boninho deu a entender que pode rolar uma ‘troca de brothers‘ entre o reality brasileiro e o “La casa de los Famosos“, versão argentina do “Celebrity Big Brother“. A ideia já havia sido comentada entre Ana Clara e Tadeu Schmidt durante uma entrada ao vivo na programação da TV Globo.

Outra coisa inédita que acontece no bbb esse ano é neste ano, os brothers e sisters irão vivenciar o reality, ou uma parte em duplas compostas por um participante do grupo Pipoca, dos anônimos, e um do Camarote, das celebridades. A exceção vai ser a dupla dos ex-casa de vidro Gabriel e Paula, que juntos formarão uma dupla somente de anônimos.

A maior novidade é que esta será a edição com o maior prêmio da história do reality, ultrapassando a quantia de R$1,5 milhão que vinha sendo oferecida até o BBB 22. No Big Brother Brasil 23, os brothers e sisters terão a chance de aumentar o valor final da premiação. Os detalhes de como a novidade vai funcionar ainda não foram divulgados, mas, como adiantou Tadeu Schmidt, "conforme o jogo anda, o prêmio aumenta"