Boninho confirma próximas 3 edições de Big Brother Brasil

Diretor do programa, Boninho confirmou o reality até 2027, após se reunir com Rodrigo Dourado e Tadeu Schmidt nesta quinta-feira, 29

Tem muito Big Brother pela frente! Nesta quinta-feira, 29, Boninho confirmou as próximas três edições do Big Brother Brasil, ou seja, o BBB está confirmado nas telinhas da TV Globo até 2027. O diretor do reality ainda marcou Tadeu Schmidt na publicação, indicando que o apresentador deve continuar na equipe do programa.

O marido da Ana Furtado mostrou um almoço de negócios com Rodrigo Dourado, responsável pela direção artística da atração e o apresentador Tadeu Schmidt. Na legenda, confirmou as próximas três edições, deixando registrada sua vontade de seguir com o programa por muitos anos ainda.

"Um brinde a harmonia da casa e esse time que vai estar junto MAIS três edições!!! Isso mesmo! Rumo ao BBB27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30! @tadeuschmidt @bbb #reality #bbb #bbb24", escreveu.

Tadeu está no comando do reality desde 2022. Antes dele, Tiago Leifert apresentou o programa entre 2017 e 2021, substituindo Pedro Bial, que comandou o reality pelas primeiras 20 edições.

Vai ter Casa de Vidro? Globo esclarece rumores de nova dinâmica

Será que a Casa de Vidro vai retornar para mais uma edição no Big Brother Brasil? Na última quarta-feira, 18, os visitantes do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, se depararam com uma estrutura semelhante à da dinâmica e não demorou muito para surgirem rumores nas redes sociais. Em resposta, a Globo se manifestou para esclarecer o mistério.

Entre os registros que circulam nas redes sociais, a suposta nova Casa de Vidro aparece em um stand de um patrocinador do programa no shopping. O imóvel transparente conta com uma cama de casal, sofá e outros móveis semelhantes aos da versão atual do reality show. Além disso, a residência também possui uma entrada para visitantes.

No entanto, segundo informações do Splash, no Uol, a emissora já se manifestou diante dos rumores. Apesar da expectativa, a Globo explicou que a Casa de Vidro faz parte de uma ação promocional e não pertence a uma dinâmica no reality show Global: “Não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa”, informaram.