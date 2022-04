Boninho anuncia que inscrições para o BBB 23 reabriram

O diretor do reality compartilhou que as inscrições para participar do Big Brother Brasil 23 estão abertas novamente

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 22h05

Após quase uma semana encerradas, as inscrições para o BBB 23 foram abertas novamente!

Em seu InstagramBoninho(60) compartilhou a novidade de que as candidaturas para participar da próxima edição do reality reabriram.

"Agora você que quer participar do Big Brother, corre lá! Inscrições reabertas", revelou Boninho no clipe publicado.

Nos comentários do post, o cantor Paulo Ricardo que performou na grande final do BBB 22, mostrou-se animado para a edição do ano que vem. "Partiu BBB 23", escreveu a voz da música de abertura do reality.

E tem ex-BBB com saudade da casa mais vigiada do Brasil! O participante do BBB 20, Felipe Prior (29) comentou no vídeo: "Quem já participou faz como ?". E Alan Passos (42), que participou da quinta edição do BBB, perguntou: "Aceita ex BBB ?".

Confira aqui o vídeo de Boninho anunciando a reabertura das inscrições para o BBB 23!