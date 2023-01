Bianca Andrade confessa flerte com Mari Gonzalez no BBB 20

Bianca Andrade levou a internet à loucura ao revelar momento quente com Mari Gonzalez no BBB 20

O clima esquentou com as revelações de Bianca Andrade (28) na última segunda-feira, 16. A empresária aproveitou a chegada de uma nova edição do BBB para revelar quem estava por trás de uma “secada” que deu em um participante durante o reality e a resposta surpreendeu os fãs: Mari Gonzalez (28) foi o verdadeiro alvo do flerte de Boca Rosa.

A revelação surgiu por meio de uma série de tweets que tentavam eleger qual foi a participante do Camarote mais sexy no BBB. Uma fã de Bianca respondeu com um vídeo da blogueira sensualizando em uma festa, olhando fixamente para alguém. Em resposta, Boca Rosa não perdeu a oportunidade e matou a curiosidade dos fãs: “Tá, anos se passaram, mas vocês sabem que essa secada aí era na Mari, né?", confessou.

Nos comentários, os fãs foram à loucura: “Deus me perdoe, mas eu nunca torci tanto por um adultério”, disse um seguidor, se referindo a Mari e Bianca, que estavam comprometidas durante o reality. Outra fã aproveitou para resgatar uma situação em que Bianca se declara para a baiana: “Alguém me ajuda”, diz Boca Rosa no vídeo, tentando controlar o desejo.

Vale lembrar que Bianca Andrade, que está solteira atualmente, declarou que é pansexual e explicou na ocasião que não sente atração por gênero e sim por afeição: “Pansexualidade não tem a ver com gênero, tem a ver com a conexão com pessoas.”, disse. Já Mari Gonzalez está noiva do ex-BBB Jonas Sulzbach (36), com quem já se relacionava durante o reality.

Bianca Andrade declara torcida para o ex-marido no BBB 23: “Orgulho”

Na última segunda-feira, 16, Bianca Andrade recebeu um presente especial! A Boca Rosa ganhou um press-kit para torcer pelo ex-marido no BBB 23, o jornalista Fred(33), com quem tem um filho, o pequeno Cris, de um ano.

Bianca compartilhou o recebido com detalhes e deixou sua torcida para essa edição bem clara: "É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim 'olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito'. E já começou… Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino”, disse.