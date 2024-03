BBB24: Yasmin revela pergunta inusitada que quer fazer para esposa de Lucas

Yasmin disse que quando encontrar Camila gostaria de fazer uma pergunta para a esposa de Lucas Henrique

Yasmin revelou que gostaria de fazer uma pergunta inusitada para a esposa de Lucas Henrique, Camila Moura. Durante a tarde desta terça-feira, 12, a modelo e o capoeirista conversavam sobre amenidades na área externa do Big Brother Brasil 24.

A loira disse que gostaria de passar um período no Rio de Janeiro, onde Buda mora. "Se você vier pra cá você dá um toque, nem que seja para a gente tomar um açaí junto, comer uma pizza", falou ele.

"Quero conhecer a Camila também", respondeu a herdeira de LuizaBrunet. "Claro, ela vai te adorar tenho certeza", afirmou o professor de educação física.

Em seguida, Yasmin relembra a ausência da esposa de Lucas nos vídeos do Almoço do Anjo. "Espero que sim. E perguntar pra ela: 'Porque você não apareceu no Anjo?' e f**deu a cabeça do Budinha", disse.

"Se você sair, você fala com ela. Manda uma mensagem pra ela", aconselhou o brother. "Como vou achar ela?", questionou a sister. "Ah manda pelo Instagram que ela vai ver", finalizou sem saber que sua agora ex-mulher está com mais de 2 milhões de seguidores.