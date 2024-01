BBB24: Yasmin Brunet vai à academia e diz: 'Já virei piada’

Yasmin Brunet foi questionada pelos brothers se estava indo treinar nesta quarta-feira, 24, e afirma já ter virado piada na casa

Na tarde desta quarta-feira, 24, Yasmin Brunet decidiu passar o tempo na academia da casa mais vigiada do Brasil. No caminho, os brothers perguntam se a modelo está indo malhar.

"Vai malhar?", pergunta Pitel. A modelo responde: "Aham, depois de duas semanas vou cumprir minha...".Michel interrompe: "Esteira, bicicleta ou vai malhar?". A sister ainda responde: "Tudo!"

No caminho da sister para a academia, Matteus ainda fala: "É por isso que está chovendo." A sister ri e ao chegar na academia dispara: "Legal, já virei piada entre os brothers. 'Você vai treinar? Por isso que vai chover', 'Você vai fazer o que? Malhar, bicicleta ou esteira?', nossa. Mal sabem eles que eu só vou sentar aqui", disse a loira ao entrar na academia.

O corpo de Yasmin vem sendo assunto principalmente para Rodriguinho, que nesta terça-feira, 23, sugeriu que era melhor Yasmin maneirar por risco de diabetes. O líder da semana, diz para Yasmin que a equipe de produção do programa pode fazer alerta sobre sua alimentação. Vinicius embarca na conversa e afirma que também pode ser alertado por estar falando demais na casa.

“Cuidado com a sua diabetes”, diz Rodriguinho. E Yasmin pergunta: “Falaram isso com você?” O brother responde: "Vão falar daqui a pouco. Menos jujuba. Menos chocolate". “O meu menos palavras. Saia menos palavras da sua boca”, brinca Vinicius.

Depois, Yasmin questiona: “Por que comer é tão bom? Por quê, Rodriguinho?” A gente foi feito para comer. Boca foi feita para comer.” Então, o pagodeiro opina: “A gente come por necessidade. Aqui a gente já está comendo por compulsão, entendeu?”

Vinicius opina papo polêmico sobre Yasmin

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Vinicius participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, 24. Durante o bate-papo, a apresentadora mostrou o polêmico momento em que os brothers comentam sobre o corpo das meninas e citam Yasmin Brunet.

O atleta, que estava presente no Quarto do Líder quando a conversa aconteceu, disse que começou a perceber que o papo estava ficando estranho.