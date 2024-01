BBB24: Yasmin Brunet ganha cobra de novo no Queridômetro e especula

Na tarde desta quarta-feira, 24, Yasmin Brunet divide com Wanessa os emojis que recebeu e teoriza de qual quarto teria partido o emoji

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Yasmin Brunet, Michel, Pitel e Rodriguinho reagem ao Queridômetro desta quarta-feira, 24. A modelo, que recebeu o emoji de cobra mais uma vez, ficou encucada com quem teria dado o emoji para ela.

"Wanessa continua com a cobra? E eu também? Ai, eu quero descobrir". Yasmin questiona se Rodriguinho deu o emoji para ela e o cantor brinca fazendo barulho de cobra. Pensativa, a modelo vai para a área externa e divide com Wanessa os emojis recebidos, analisando se teria sido alguém do Quarto Fada ou do Quarto Gnomo.

Ao final, conclui: "Será que é a Fernanda? Nada me tira da cabeça que pode ser ela". Mas na verdade quem deu esse emoji para a sister foi o Davi, depois de alguns desentendimentos entre os dois

Yasmin e Wanessa reclamam do comportamento de brothers

Na última terça-feira, 23, os confinados no Big Brother Brasil 24 conheceram o novo eliminado da casa, Vinicius. Mas Yasmin Brunet e Wanessa Camargo não conseguiram esconder sua frustração diante das atitudes de outros brothers no reality show da Globo. A modelo esperava que Luigi deixasse a casa, enquanto a cantora está irritada com Davi.

Durante uma conversa, Wanessa contou que ficou decepcionada com o comportamento do motorista de aplicativo em uma situação na casa. É que Yasmin decidiu ‘trollar' a amiga e se escondeu entre as almofadas do sofá. Davi entrou na brincadeira e disse para a cantora que a modelo teria saído do reality após o ‘sumiço’, mas ela não curtiu a atitude do brother.

"Eu estava ficando irritada com o Davi de verdade", disse a morena, que ganhou o apoio da modelo. Yasmin não curtiu a atitude do colega de confinamento: "Porque o Davi é sem noção. Até na brincadeira ele é sem noção. Ele exagera, passa do ponto sempre”, disseram sobre o motorista de aplicativo, com quem já protagonizaram alguns atritos durante o programa.

Mais tarde, a modelo também revelou sua decepção com outro confinado, Luigi, que acabou de voltar da berlinda. Yasmin contou que ficou magoada depois de ter sido chamada de ‘inútil’ em rede nacional durante a dinâmica do ‘Sincerão’ no começo da semana: “Fiquei chateada porque ele não falou a verdade”, iniciou o desabafo.