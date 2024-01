BBB24: Yasmin Brunet diz que quer mudar de quarto por causa do brother

'Se ele ficar aqui, vou ter que mudar de quarto', diz Yasmin Brunet, neste domingo, 28, sobre brother e afirma que vai acompanhar a amiga

No Quarto Magia do BBB 24, Yasmin Brunet avisa a Wanessa Camargo que quer trocar de quarto por causa de um brother, o Davi, que dorme bem perto das duas. A cantora diz que se tiver mais de uma cama no mesmo cômodo, ela também vai.

"Eu acho que se ele ficar aqui, eu vou ter que mudar de quarto, te juro. Eu não consigo mais ficar com ele no quarto. Vou lá para o Fadas ou Gnomo, sei lá", avisa a modelo. "Liberar mais uma cama e eu vou com você, se for no mesmo quarto", responde Wanessa. "Eu não consigo", insiste Yasmin.

Ela e Wanessa dormem no Magia: "Magia é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá. A gente não vai sair", avisou ela à amiga.

Nesta semana, Yasmin falou algumas vezes que não queria dividir o quarto com Davi: "Não, Wanessa, por favor. Vamos ficar no Magia. Magia é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá. A gente não vai sair", insiste a modelo. "Ele não vai sair de lá", rebate a cantora.

"Então a Cunhã [Isabelle] sai de lá. Eu vou conversar com ela, vou falar: 'olha só, todo mundo aqui está com um problema pessoal com seu amigo, ninguém quer ele aqui", descreve Yasmin. "Você não vai fazer isso", dispara Rodriguinho. "Lógico que vou", decreta a sister. "Você vai acabar com a casa", conclui o músico.

Davi fala sobre fofoca dentro da casa

Isabelle e Davi continuaram debatendo sobre o assunto do possível acordo do Anjo que o brother propôs para Alane, até altas horas neste último sábado, 28. O motorista de aplicativo afirma que essa fofoca só começou parar arrumarem motivo de voto dentro da casa mais vigiada do Brasil:

"Levantaram essa conversa agora para ter mais um motivo e mais uma fofoca para poder amanhã no Sincerão ou depois falarem mais, estou bem posicionado em relação a isso", disse o brother.

O brother segue falando: "Podem falar o que quiser ou pensar o que quiser. Quem bota pra fora para mim é o público. Eles têm a força de botar a gente no Paredão, se a gente não for Líder e não for Anjo, eles podem se reunir e botar no Paredão, mas quem tira é o público".

Davi ainda afirma que irá se posicionar fortemente. "O pau vai torar. O pau vai quebrar, porque eu não sou de levar desaforo pra casa, então estou bem preparado pro Sincerão segunda-feira e depois do Sincerão estou preparado também".