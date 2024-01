BBB24: Yasmin Brunet dispara sobre MC Bin Laden: 'Vilão da casa’

Durante conversa com Vanessa Lopes e Wanessa na área externa da casa, nesta quinta-feira, 18, Yasmin Brunet opina sobre alianças masculinas no jogo

Em conversa com Wanessa Camargo e Vanessa Lopes na área externa da casa nesta quinta-feira, Yasmin Brunet e as sisters falam sobre as alianças masculinas no BBB 24 e a influencer aconselha que elas observem movimentações de participantes que tentam afastá-las. "Eles são muito espertos", aponta Vanessa.

"Se isso de fato for real, eu acho que eu sei quem são eles, mas eu acho que, talvez, eles podem ou já tenham influenciado o Rodriguinho pra algumas coisas, esse é o meu medo", diz a modelo. "Pode ter cara que acha que está do lado do outro e mal sabe que o outro está dando facada. Porque só tem um alfa no negócio, e os alfas vão começar a se atacar em alguma hora", observa Vanessa Lopes. "O Bin [MC Bin Laden] estava toda hora fazendo isso comigo. 'Só tem um alfa' querendo me colocar contra o Nizam", continua ela.

Yasmin, então, opina sobre quem seria o vilão da casa, em sua visão. "Sabe quem eu acho que é o vilão da casa? O Bin. É um vilão silencioso e perigoso" , diz a modelo. Wanessa concorda e aponta que MC Bin Laden escolheu o emoji de cobra para ela no Queridômetro.

"A gente não está com medo e eles estão com medo, Yasmin. Eu tô fazendo um jogo, eu tô pagando de louca e mostrando que eu não tenho medo para ver quem ali vai começar a ficar com medo, pilhado", Vanessa Lopes conclui.

Bin Laden e Vanessa discutem: ‘Me deixa!’

Ainda nesta quinta Bin Laden e Vanessa discutem por causa das conversas sobre jogo e ela até indicou que eles podem se enfrentar no paredão.Tudo começou quando Bin contou que está chateado com Vanessa por causa de uma conversa que tiveram no dia anterior.

“Eu conversei contigo ontem, a gente combinou de se afastar e tudo mais, mas eu tenho direito de falar que fiquei incomodado com isso. Não é por questão de paredão, nem opção de voto”, disse ele. E ela rebateu: “Se eu virar opção de voto para você, eu não tenho problema com isso, pode votar. Eu não tenho medo disso não, você que falou isso”. Ele tentou encerrar o assunto, mas ela falou sobre o jogo. Leia o resto da briga clicando aqui!