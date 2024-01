BBB24: Rodriguinho usa card e ouve papo íntimo: "Preferia não ter escutado"

No Quarto do Líder, Rodriguinho gastou um card, mas se surpreendeu ao ouvir um papo íntimo das sisters

Rodriguinho usou um card da Central do Líder durante a noite desta quarta-feira, 24, e se surpreendeu com o que ouviu.

O cantor gastou um de seus cards para ouvir uma conversa de Alane e Beatriz no banheiro do Big Brother Brasil 24. O pagodeiro esperava escutar algum diálogo sobre jogo, mas foi surpreendido com um papo 'íntimo' até demais.

Alane falava sobre uma placa que colocaram nos banheiros da casa alertando que não poderiam subir no vaso sanitário. Bia confessou que deveria ser para ela, que costuma fazer cocô de cócoras em cima do vaso.

Em seguida, a dançarina aconselhou a sister de como ela poderia fazer e simulou a forma de fazer cocô na casa mais vigiada do Brasil.

Ao perceber a conversa da dupla, Rodriguinho deu risada e disparou: "Preferia não ter escutado. Meu Deus! Preferia não estar escutando isso".

Confira o momento: