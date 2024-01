BBB24: Rodriguinho sobre fala Davi: 'Não estou aguentando’

Em bate-papo com Pitel, Fernanda e Pizane, Rodriguinho comenta suposta mudança de comportamento de brother que estaria com uma 'alegria repentina'

Nesta terça-feira, 16, enquanto conversa com Pitel, Fernanda e Pizane, na academia, Rodriguinho comenta sobre Davi: “Eu não estou aguentando essa alegria repentina do Davi, não vem com esse papo de se arrepender e ficar na moral. Virar outra pessoa? Ele está vendendo o peixe dele o dia inteiro”, começou o cantor.

Pizane opina que o brother pode estar assustado com o Paredão e querendo mostrar o que sente. “Eu também não. Eu também falei: ‘Nossa, virou outra pessoa. Engraçado que virou outra pessoa’”, concordou Fernanda. A sister, então, diz: "Isso é VT". Rodriguinho afirma: "Ele está vendendo o peixe dele o dia inteiro". Na sequência, Davi entra na academia e os brothers mudam de assunto.

Momentos depois, Davi e Rodriguinho conversaram na academia do BBB 24. Na ocasião, o motorista de aplicativo estava falando sobre sua conversa com Nizam na última segunda-feira, 15. “Odeio mentira, odeio falsidade, não gosto dessas paradas não”, disse o jovem para o cantor.

Rodriguinho e Cia estão incomodados com a "alegria repentina" do Davi... INCOMODA MAIS DAVI QUE TA MARAVILHOSO#BBB24pic.twitter.com/rcbHkpQie0 — Marcelo 🍓 (@Marcelo63187339) January 16, 2024

Nesta terça-feira, mais um participante se despede do BBB 24 e dessa vez o paredão está formado com três participantes da casa: Beatriz, Davi e Lucas Pizane. A votação dessa vez é para ficar. Então, o público deve votar em quem quer que permaneça na casa. Será eliminado quem tiver menos votos.

O programa ao vivo de hoje começa às 22h25 (horário de Brasília) na Globo. A Eliminação inicia após os VTs dos emparedados e os quadros do reality

Quem deve deixar o BBB? Enquete confirma favoritismo de brother

Em meio às dúvidas sobre o resultado do paredão, a enquete da CARAS Brasil tem confirmado o favoritismo de dois dos participantes emparedados. Disputando a preferência do público, Davi, Beatriz e Lucas Pizane acabaram provocando discussões nas redes sociais e mostraram que o resultado pode ser incerto. No entanto, para os leitores da CARAS, o favoritismo permanece com Davi.

O baiano recebeu 61.63% dos votos e deve continuar no jogo como um dos favoritos dos telespectadores do reality. Em seguida, Beatriz aparece com 22.05% e Lucas Pizane com 16.32%, se tornando o provável eliminado da noite.