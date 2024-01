BBB24: Preocupado, Nizam usa Raio-X para pedir desculpas por suas falas

Durante o Raio-X de hoje, Nizam decidiu se desculpar por algumas de suas falas no BBB 24

Nizam aproveitou o Raio-X desta quinta-feira, 18, para pedir desculpas por seu comportamento dentro do Big Brother Brasil 24.

Preocupado, durante o bate-papo com o público desta manhã, ele reservou seu tempo para se desculpar com algumas falas que teve no reality, sem citar nenhuma delas especificamente.

"Acho que hoje eu quero começar me desculpando. É difícil lembrar do que foi dito aqui, às vezes a gente fala algumas coisas sem a intenção de machucar, ou de prejudicar a pessoa. Mas a gente não sabe os gatilhos, a gente não sabe o passado da pessoa", começou.

O brother ainda disse que está aprendendo muito no programa a pensar no que falar e a respeitar o processo e os gatilhos das pessoas. "Peço desculpas ao que foi dito, só posso olhar daqui para frente. Desconstruir isso, e mudar o que tiver que mudar. Hoje eu estou bem melhor e bem mais feliz por ter conseguido conversar com essas pessoas e colocar os pingos nos 'is'", completou