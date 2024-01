BBB24: Pipoca ‘raiz’, Leidy Elin ganha 150 mil seguidores e bomba na web

Já é favorita? Menos de uma hora após anúncio do BBB24, pipoca Leidy Elin conquista coração do público e bate recorde de seguidores

A nova edição do' Big Brother Brasil' mal começou e já parece ter ganhado uma nova favorita! Leidy Elin, uma das participantes do grupo pipoca, conquistou o coração do público em menos de uma hora após o anúncio do reality show da Globo. É que ela já bateu a marca de 150 mil novos seguidores em seu perfil oficial no Instagram.

Em um piscar de olhos, a operadora de caixa e estudante de direito, que mantinha menos de mil seguidores em sua conta, se transformou em um fenômeno após o anúncio de sua participação no reality show. Com apenas seis publicações, a equipe de Leidy viu seu perfil explodir com uma enxurrada de novos admiradores.

A mais nova confinada também recebeu muitas mensagens positivas em sua última postagem, que foi feita por sua família: “Olha só, galera! Nossa caçulinha tá dentro do BBB 24! Prontos pra esse furacão de emoções? Bora torcer muito pela nossa menina, a Leidy! Aqui é #TeamLeidy na veia! Vamos juntos rumo à vitória”, diz a publicação.

Nos comentários, Leidy ganhou o apoio de alguns ex-participantes do reality e dos novos seguidores: “Boa sorte pretona! Vaiiiii!”, escreveu o ex-brother Fred Nicácio. "Sentindo que você vai entregar muito porque você tem cara de ser raiz”, um admirador aprovou. "Já gostei porque é do direito! Boa sorte, Leidy”, desejou mais um.

Leidy Elin enfrentou drama na família:

Recém-confinada, Leidy Elin revelou que perdeu o seu pai aos 8 anos de idade e foi criada pela mãe. Ela enfrentou dificuldade financeira em seu crescimento e começou a trabalhar com apenas 14 anos de idade para ajudar sua família. Hoje, ela trabalha como operadora de caixa e trancista, além de vender copos em estádio de futebol quando precisa de uma renda extra.

Ela já foi manicure e cabeleireira e estuda Direito. Atualmente, Leidy está solteira, mas já foi noiva por cinco anos e terminou ao descobrir uma traição. Durante seu anúncio na emissora, a jovem, que tem apenas 26 anos de idade e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, elencou suas principais características: "Não faço a 'boa moça'", disse.

MC Bin Laden é o primeiro camarote confirmado no BBB24:

Enquanto o público conhece Leidy Elin, Tadeu Schmidt e Ana Clara pausaram a programação da emissora para revelar o primeiro integrante do time dos camarotes, um cantor que já é bastante conhecido. Jefferson Cristian dos Santos Lima, que usa o nome artístico MC Bin Laden, é um dos confinados do programa; saiba mais sobre o funkeiro.