BBB24: MC Daniel mostra vídeo deixado por Yasmin Brunet antes do reality

'Contando com você', Yasmin Brunet gravou vídeo para amigos e familiares antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil; veja

Yasmin Brunet foi indicada ao primeiro Paredão do BBB 24 na última terça-feira, 09 e já tem a torcida e o apoio de muitas celebridades. Entre elas está o funkeiro MC Daniel, amigo e suposto ex-affair de Brunet.

Para declarar sua torcida, o funkeiro publicou nesta quarta-feira a mensagem deixada pela modelo antes de entrar no confinamento. "Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte: eu decidi ir, e eu conto muito com sua torcida aqui fora", disse. "Se sair e souber que você não torceu por mim, você está f*dido. Você está f*dido se seu sair e não vir você postando coisa me apoiando. Você sabe que eu estou contando com você. Saudade, beijos", finalizou a sister.

"Vai ficar e mostrar pra geral que tu é luz", escreveu o Falcão do Funk na legenda do vídeo, publicado nos Stories. "Quem tá esperando ela tombar, vai quebrar a cara, anota aí. Fica Yasmin". Quando a participante desta edição do Big Brother Brasil foi anunciada, o cantor paulista já havia declarado sua torcida para a loira. "Vai dar tudo certo, princesa. Deus é contigo", comentou o funkeiro.

No ano passado, Yasmin foi alvo de rumores de um romance com MC em novembro de 2023, época em que apareceu acompanhada do cantor em festas de família e eventos públicos. Porém nenhum dos dois chegou a assumir o relacionamento.

Yasmin fala sobre MC Daniel dentro da casa

Yasmin Brunet chamou atenção ao comentar sobre sua vida amorosa durante sua estadia no reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Embora tenha negado um namoro, deu a entender que tem alguém especial fora da casa. Logo após seu comentário, especulações sobre a identidade do possível affair da modelo surgiram rapidamente.

Durante uma conversa com algumas das sisters do reality show, Yasmin entregou o romance: “Namorando não, mas…”, disse a modelo, que logo foi questionada sobre as especulações de um affair com MC Daniel: “Você não está namorando lá, o menino famoso?”, uma das confinadas perguntou sobre o cantor de funk. “O Daniel? Não. Tô zero falando dele. A gente é amigo”, a modelo rasgou elogios ao funkeiro e indicou que se tratava de outra pessoa.