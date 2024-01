BBB24: MC Bin Laden fala sobre relacionamentos e surpreende as sisters

Em conversa na sala da casa mais vigiada do Brasil, MC Bin Laden surpreendeu as sisters ao contar sobre atitudes que tem dentro de um relacionamento

Em conversa na sala da casa mais vigiada do Brasil, nesta terça-feira, 23, MC Bin Laden surpreendeu a sisters ao contar como age quando está em um relacionamento e afirmou que ele faz questão de pagar a conta.

“Pra mim, homem tem que pagar conta, saber que a mulher precisa de mais tempo do que ele, a mulher gasta mais que o homem, entendeu? A mulher gasta mais com maquiagem, que é mais caro, com salão, fazer unha… são coisas que tipo assim, a mulher, eu entendo como base de estrutura, tá ligado?”, contou o funkeiro.

Depois as meninas da casa ainda elogiando o funkeiro dizendo que ele é respeitador e educado com elas, que a mulher que estiver ao lado dele terá muita sorte: “É o mais respeitador possível! Bin uma vez acho que ele encostou foi na minha coxa (…) sem querer, aí ele ‘ai, desculpa’, cara achei lindo!”, elogiou Leidy Elen.

Confira:

Bin explica motivo para mudar de quarto

Na manhã de terça-feira, 23, MC Bin Laden chamou Lucas Henrique para falar de um papo que observou entre Matteus e Davi, e a proximidade entre eles chamou a atenção. "Eu acho que ele tá deixando a Isabelle de lado para se fechar com o quarto rosa", opina o funkeiro.

"Eu também tô percebendo isso. E eu acho que o quarto rosa vai acabar absorvendo o Davi e a Isabelle em algum momento", concorda o professor de educação física. MC Bin Laden, então, explica que Rodriguinho falou com ele sobre deixar o Quarto Fada e se mudar para o Quarto Gnomo, onde os brothers dormem. "O Rodriguinho quer vir para cá. O certo seria o Rodriguinho vir pra cá e eu ir pra lá", diz o funkeiro.

O carioca argumenta que, estando no quarto dos adversários, poderá ouvir conversas e estratégias deles. MC Bin Laden concorda e afirma que irá repassar a ideia com Luigi e Vinicius. Depois de articular a troca de quartos com Lucas Henrique, Bin conversa sobre a mudança com Alane e Matteus no Quarto Fada do BBB 24. Depois de receber o aval do estudante de Engenharia Agrícola, o funkeiro explica sua decisão para a bailarina. Saiba mais!