BBB 24: MC Bin Laden decide trocar de quarto e explica motivo

MC Bin Laden e Lucas Henrique bolam estratégia e planejam mudar para o Quarto Fada para "ouvir conversas" dos adversários

Na manhã de terça-feira, 23, MC Bin Laden chamou Lucas Henriquepara falar de um papo que observou entre Matteus e Davi: "Eu tô vendo que o Alegrete [Matteus], pra ele, é como se fosse uma visão mais fragilizada, de ter um coração bom, pra ele se infiltrar", opina MC Bin Laden sobre a proximidade entre Davi e Matteus.

Os dois ainda continuam o papo e avaliam a alianças de Davi: continuam o papo sobre o baiano. "Eu acho que ele tá deixando a Isabelle de lado para se fechar com o quarto rosa", opina o funkeiro. "Eu também tô percebendo isso. E eu acho que o quarto rosa vai acabar absorvendo o Davi e a Isabelle em algum momento", concorda o professor de educação física. MC Bin Laden, então, explica que Rodriguinho falou com ele sobre deixar o Quarto Fada e se mudar para o Quarto Gnomo, onde os brothers dormem.

"O Rodriguinho quer vir para cá. O certo seria o Rodriguinho vir pra cá e eu ir pra lá", diz o funkeiro, e Lucas Henrique ressalta em seguida: "Se a gente abrir mão daquele quarto lá, mano... Lá é o maior quarto, tem que ter gente lá".

O carioca argumenta que, estando no quarto dos adversários, poderá ouvir conversas e estratégias deles. MC Bin Laden concorda e afirma que irá repassar a ideia com Luigi e Vinicius. Momentos depois, o funkeiro vai à sala da casa e fala com o atleta e Rodriguinho sobre a troca.

Depois de articular a troca de quartos com Lucas Henrique, MC Bin Laden conversa sobre a mudança com Alane e Matteus no Quarto Fada do BBB 24. Depois de receber o aval do estudante de Engenharia Agrícola, o funkeiro explica sua decisão para a bailarina.

"Tava falando para o Alegrete que o Rodriguinho falou que quando sair da liderança não ia se sentir muito confortável de dormir aqui e preferia o Quarto Floresta [se referindo ao Quarto Gnomo]. Só que lá não tem cama suficiente e aí eu durmo no chão. Só que eu falei que dá para o Vini e Luigi se revezarem, chão e cama, e eu viria para cá", avisa o funkeiro.

MC Bin Laden diz que preferiu conversar antes com o pessoal do Quarto Fada para não acharem que eles estariam "tramando algo". Alane responde em tom de brincadeira: "Eu não quero tu aqui não. Não, imagina... tranquilo, não tinha nem pensado nisso".