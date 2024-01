BBB24: MC Bin Laden comenta interesse em sister: ‘Deixar ela curtir o 'rolê'

Ainda no sábado, 27, MC Bin Laden revelou interesse em alguém que pretende investir fora da casa do BBB24; mais tarde na ele falou sobre a sister

No Quarto Gnomo do BBB 24, MC Bin Laden diz para Fernanda, Leidy Elin, Juninho e Rodriguinho que não vai se aproximar de uma sister da casa na madrugada deste domingo. Ele explica o motivo e afirma que amanhã vai conversar com ela.

Enquanto o MC comenta que não pretende se aproximar de sister durante a Festa, Fernanda manda ele pegar algo para ela comer. "Você é super educado, você é um amorzinho, você é carinhoso, você sabe chegar nesses momentos... Não tem o que falar", opina Leidy. "Não, não. Ela bebeu umas, mas neste momento... Eu prefiro deixar ela curtir o 'rolê' dela. Amanhã eu resolvo com ela".

No sábado, 27, o brother ainda revelou interesse em pessoa fora da casa da casa do BBB 24. "Eu brinco, mas eu dou uma segurada para não ser mal interpretado. Às vezes eu brinco com ela, com a Bia, com a Pitelzinha [Pitel]. A Giovanna, eu sempre deixei claro que ela é uma pessoa bonita na casa...", diz o brother.

Lucas Henrique interrompe: "Que é uma brincadeira séria". Os brothers riem e o funkeiro continua: "Não, que faz meu tipo. Mas às vezes o pessoal pode interpretar mal, de ser atirado..." Deniziane responde: "Eu achei que você estava gostando de umas 17 meninas aqui na casa, é sério". O funkeiro ainda diz: "Não, mas às vezes a forma de brincar pode ser mal interpretada, né?"

"Mas que dá vontade de tu ir na Giovanna, dá, né?", pergunta Matteus. O funkeiro responde: "Lógico, ela é bonita." Em seguida, ele fala: "Mas assim, sendo bem sincero, lógico que dá vontade, mas tem uma pessoa lá fora que se tiver solteira...Irei pular a fronteira e vou ver como é a situação".

Yasmin Brunet diz que quer mudar de quarto por causa do brother

No Quarto Magia do BBB 24, Yasmin avisa a Wanessa que quer trocar de quarto por causa de um brother, o Davi, que dorme bem perto das duas. A cantora diz que se tiver mais de uma cama no mesmo cômodo, ela também vai.

"Eu acho que se ele ficar aqui, eu vou ter que mudar de quarto, te juro. Eu não consigo mais ficar com ele no quarto. Vou lá para o Fadas ou Gnomo, sei lá", avisa a modelo. "Liberar mais uma cama e eu vou com você, se for no mesmo quarto", responde Wanessa. "Eu não consigo", insiste Yasmin.