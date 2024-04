BBB24: Matteus fala sobre atividade com rivais: "Não apaga o que aconteceu"

De olho no jogo

Em conversa com Davi, Matteus desabafou sobre o jogo após a interação de todos os brothers dentro do BBB 24

Matteus deu sua opinião sobre a tarde amistosa que os brothers tiveram dentro da casa do Big Brother Brasil 24 nesta segunda-feira, 01. Além da troca de elogios entre as sisters, os participantes se uniram para uma performance cultural.

Em conversa com Davi na área externa, o gaúcho ressaltou que o ocorrido não anula a divisão de grupos. O baiano deu risada com a reação do brother: "Esse Matteus é uma resenha". "Mas é que, assim, não vai dizer que...não apaga o que aconteceu", pontuou sobre a dinâmica dos participantes.

O motorista de aplicativo concordou com o amigo: "Está certo...claro!". O estudante de engenharia agrícola comenta que o ocorrido foi além dos embates: "Isso aqui foi extra jogo. Isso aqui foi uma amostra de tudo o que é cada pessoa".

"É um Big Brother diferente", acrescentou Davi. Matteus ainda completou dizendo que esse dia será um marco dos top 10 momentos que já tiveram no programa. "Independente de jogo, a gente saber se respeitar. Fica bonito ver as pessoas falarem das suas culturas", completou o baiano, que disse ter ficado tímido ao falar de sua cultura.

"Eu tenho vergonha", assumiu o brother imaginando sua vida pós-BBB com os admiradores pedindo fotos. "Tu vai se acostumar", brincou Matteus.