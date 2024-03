BBB24: Matteus desabafa sobre Davi: "Tem que ter um pouquinho de humildade"

Matteus desabafou com Bia sobre a discussão que teve com Davi e disse que o brother precisa ter um pouco de humildade

Matteus desabafou com Beatriz após a discussão que teve com Davi durante a festa do último sábado, 31, no Big Brother Brasil 24.

O gaúcho contou sobre a conversa que teve com Lucas Henrique e disse que não foi ao programa fazer inimigos. "Eu tenho minha consciência tranquila, e eu não preciso abaixar a cabeça para ninguém para me diminuir. Quem quiser conviver comigo, vai conviver e vai me querer do jeito que eu sou", disparou.

Bia então conta que Alaneacha que o Davi sai quando elas estão perto."O Davi leva as coisas à ponta de faca. Se tu não faz o que ele acha interessante, ele fica bravo, ele sai fora do dele. Pra que isso? Não foi nada muito pesado para estar toda essa baderna, todo esse problema", disparou o brother que disse não estar entendendo por não ter feito nada demais.

Pouco depois, Alegrete comenta sobre a discussão que teve com o baiano. "Eu não preciso estar me arrastando no chão pra agradar o Davi. Ele é meu amigo, eu quero bem ele, mas ele também tem que ter um pouquinho de humildade de chegar e dizer assim: 'Não, Matteus, vamos conversar numa boa'", pontuou.