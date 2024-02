BBB24: Fora da casa, Deniziane fala sobre Rodriguinho: ‘Decepcionante’

No Mais Você, a eliminada desta semana soltou o verbo e se mostrou decepcionada sobre o jogo de Rodriguinho e falou sobre Fernanda

Deniziane abriu o jogo e contou sua opinão sobre Rodriguinho e Fernanda no Mais Você desta quarta-feira, 21. Após ser eliminada do BBB 24, a ex-sister contou suas impressões sobre a dupla e desabafou sobre o jogo deles no papo com Talitha Morete e Fabrício Battaglini.

"O Rodriguinho foi uma decepção para mim aqui fora. Não imaginava que ele fosse essa pessoa que fala mal nas costas... E tem alguns posicionamentos que foram muito feios", começou Deniziane, citando as críticas que recebeu do pagodeiro ao abraçar Xanddy Harmonia no show do cantor.

"O posicionamento na casa foi o mais decepcionante, mais do que a Fernanda, porque da Fernanda eu imaginava, dele não. Ele não valorizava o programa, sempre ficava falando que queria sair... E para quem está aqui fora, sabe como é difícil entrar. (...) Nas festas ele não aproveitava, curtia por obrigação", destacou a eliminada desta semana.

Deniziane também Ffalou sobre as atitudes de Fernanda no confinamento: "Não concordo com alguns posicionamentos dela dentro da casa. Não vejo problema em ter embate com alguém, mas ela não falava na cara das pessoas, ela não tinha coragem para falar. Quando a Bia tinha algum embate com ela, era porque a gente descobria, porque chegavam informações. Ela fica dentro do quarto o dia inteiro com a Pitel e com o Rodriguinho", contou.

"Eu sei que ela jogava, mas não via a movimentação dela na casa. Mas sei que ela joga", ressaltou.

Deniziane abre o jogo sobre futuro com Matteus

Eliminada do BBB 24, da Globo, Deniziane participou do programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 21. Durante a conversa, ela foi questionada se tem o desejo de viver um namoro com Matteus fora do reality show e ela confirmou: "Eu quero".

Porém, a jovem contou que precisa conversar com Matteus quando ele sair do jogo para saber qual é o desejo dele. Deniziane contou que mora em Minas Gerais e ele mora no Rio Grande do Sul. Além disso, ela não pode mudar de cidade por causa do seu filho, que tem dois anos e vive em Belo Horizonte. Assim, ela garantiu que quer conversar com Matteus para ver se eles conseguem engatar o romance aqui fora.