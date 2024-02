BBB24: Alane reclama de 'trapaça' de Fernanda na Prova do Líder: "Puxou"

Alane relembrou um momento de embate que teve em uma das rodadas da segunda Prova do Líder de Resistência do BBB 24

Alane revelou que teve um momento de tensão com Fernanda durante a prova do líder de resistência que começou na noite da última quinta-feira, 8, e terminou na manhã de hoje com a vitória de Lucas.

Em uma das partidas da prova, as duas correram em direção ao depósito e pegaram a mesma caixa. "Essa caixa é minha!", disse a bailarina. "Eu peguei primeiro!", respondeu a carioca puxando a caixa e levando para sua casa."Tava na minha frente!", rebateu a paraibana.

Ao ver a confusão, Deniziane perguntou se a amiga conseguiu encontrar outra caixa: "Achou?". "Achei. Tentaram tomar da minha mão, mas eu achei. Égua, nunca vi isso!", falou Alane.

Após ser eliminada da prova, Fernanda falou sobre o ocorrido já na casa. "Alane ficou p*ta porque eu briguei com ela por causa de uma caixa e ela não gostou não. Tinha uma caixa de perfume muito do lado do Buda, que não daria para eu pegar de forma alguma porque ele ia pegar primeiro e a gente estava disputando pesado eu e ele, e tinha uma outra mais pertinho de mim e dela", começou a contar.

A confeiteira contou que as duas foram na mesma caixa e que Alane disse para ela ir em outra. "'Não eu vou nessa aqui' e arranquei da mão dela. Ela deu uma cambaleada, ficou p*ta comigo e ficou 'égua, Fernanda' com a maior raiva".

Alane também comentou sobre o acontecido com Beatriz. "Teve uma hora que eu e a Fernanda pegamos a mesma caixa. Você chegou a ver?", perguntou para a vendedora, que negou e perguntou como foi. "A caixa estava na minha frente, sabe? Eu sei que não era minha, mas estava na minha frente. 'perfume de mulher', eu lembro muito bem! Ai eu estava chegando para pegar, ela veio do lado e pegou a caixa. Aí eu peguei. Ela ficou puxando a caixa e eu fiquei puxando a caixa, igual cabo de guerra".

"Eu lembro que até falei 'egoísta', mas não era bem egoísta porque ela estava fazendo a prova dela, né? Mas a caixa estava na minha frente, era minha a caixa", afirmou.

Confira o momento:

morrendo com a disputa fernanda x alane pela caixa sendo que tinha outra bem ali #bbb24pic.twitter.com/tOwNNuzO6u — paiva (@paiva) February 9, 2024

Fernanda conversa com Pitel e Rodriguinho sobre o momento em que disputou a caixa com Alane 💣#RedeBBB 💬#BBB24 👀 pic.twitter.com/jWGesmGPhE — Big Brother Brasil (@bbb) February 9, 2024